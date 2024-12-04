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"Я абсолютно опустошен". Защитник МЮ получил новую травму
Футболист поделился своими эмоциями
Фото: manutd.com
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, который недавно вернулся в команду после длительного перерыва из-за травмы, получил еще одно повреждение.
"Невероятно больно писать это, потому что я думал, что преодолел недавние трудности. Но, к сожалению, я потерпел неудачу.
Я прошел через многое, со многими взлетами и падениями, но это, безусловно, был самый тяжелый период в моей жизни. Я абсолютно опустошен, и мне сейчас очень трудно смириться с этой реальностью.
Никто не чувствует этого больше, чем я, но я могу пообещать, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее и помочь клубу.
Спасибо всем за поддержку. Я очень ценю ее", - написал Шоу в Instagram.
Люк вернулся на поле в ноябре после серьезной травмы. В этом сезоне защитник сыграл лишь в трех матчах - 98 минут.
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