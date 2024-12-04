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Антикризисный план: Гвардиола получит 200 млн фунтов на усиление. Уже есть список возможных трансферов, – Daily Star
Английский гранд нуждается в новичках
Getty Images / Global Images Ukraine
Источник сообщает, что в английском клубе провал команды связывают с недостаточной активностью летом на трансферном рынке и теперь "горожане" страдают из-за отсутствия глубины состава.
Руководство собирается принять радикальные меры, чтобы вытащить клуб из кризиса. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола получит 200 млн фунтов стерлингов (приблизительно 235 млн евро) для трансферов во время зимнего окна.
Также сообщается, что "небесно-голубые" следят за Мартином Субименди (Реал Сосьедад), Бруно Гимараешом (Ньюкасл) и за звездой "Спортинга" Виктором Дёкерешем.
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