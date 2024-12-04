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Ноттингем Форест хочет усилить атакующую линию игроком Брайтона

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Футболист также хочет сменить клубную прописку

Ноттингем Форест хочет усилить атакующую линию игроком Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ноттингем Форест" проводит очень сильную нынешнюю кампанию, где команда Нуну Эшпириту Санту занимает шестое место в чемпионате. Хоть Крис Вуд приносит своей команде немало очков, как и Тайво Авонии и Эммануэль Деннис, "лесники" хотят усилить атакующее звено зимой.

По информации Football Insider, "Ноттингем" хочет приобрести Эвана Фергюсона, который недоволен количеством игрового времени в "Брайтоне". Своими комментариями в последние дни тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер публично отрицал потенциальный уход нападающего в январе, но за кулисами разгорелась гонка за его подписание. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 45 млн евро.

Отметим, что Эван Фергюсон в этом сезоне сыграл 9 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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