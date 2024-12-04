Ноттингем Форест хочет усилить атакующую линию игроком Брайтона

"Ноттингем Форест" проводит очень сильную нынешнюю кампанию, где команда Нуну Эшпириту Санту занимает шестое место в чемпионате. Хоть Крис Вуд приносит своей команде немало очков, как и Тайво Авонии и Эммануэль Деннис, "лесники" хотят усилить атакующее звено зимой.

По информации Football Insider, "Ноттингем" хочет приобрести Эвана Фергюсона, который недоволен количеством игрового времени в "Брайтоне". Своими комментариями в последние дни тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер публично отрицал потенциальный уход нападающего в январе, но за кулисами разгорелась гонка за его подписание. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 45 млн евро.

Отметим, что Эван Фергюсон в этом сезоне сыграл 9 матчей и отметился одним забитым мячом.