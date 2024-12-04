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Ван Нистелрой о победе во главе Лестера: Я был сосредоточен на моменте, и сегодня я возьму себе немного пива и подумаю о последних трех днях
Вот это удачный дебют
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Лестер" на своем поле переиграл "Вест Хэм" со счетом 3:1. Для Руда ван Нистелроя это был первый матч во главе "лис" и такой дебют не мог не порадовать тренера. На послематчевой пресс-конференции голландец заявил, что его тренерскому штабу и игрокам предстоит сделать еще немало работы над улучшением игры команды.
"Мы знаем уровень Премьер-лиги, и мы знаем, что в каждой игре, которую мы играем, все должно быть правильно. Мы должны тренироваться и развивать нашу оборону, наши контратаки, наше владение мячом. Нам есть над чем работать, но мы очень довольны этими тремя очками. Третий день работы в клубе был очень насыщенным на знакомство со всеми. Все были вовлечены в это и помогали, это были напряженные и долгие дни, но оно того стоило. Я был сосредоточен на моменте, и сегодня я возьму себе немного пива и подумаю о последних трех днях", - цитирует слова ван Нистелроя BBC.
Добавим, что после этой победы "Лестер" поднялся на промежуточное 15-е место в чемпионате, имея в своем активе 13 очков. Следующую игру "лисы" сыграют 8 декабря против "Брайтона".
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