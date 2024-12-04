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Битва за шесть очков. Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1. Видео голов и обзор матча
"Орлы" выбираются из зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" минимально обыграл на выезде "Ипсвич" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.
Единственным голом в игре отличился Жан-Филипп Матета.
Благодаря этой победе "Кристал Пэлас" поднялся на 16-е место турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 12 очков. "Ипсвич" остался на 19-й строчке с 9-ю баллами.
АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)
"Ипсвич" – "Кристал Пэлас" 0:1
Гол: Матета (59)
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