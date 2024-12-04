  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Битва за шесть очков. Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва за шесть очков. Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1. Видео голов и обзор матча

Англия

"Орлы" выбираются из зоны вылета

Битва за шесть очков. Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кристал Пэлас" минимально обыграл на выезде "Ипсвич" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

Единственным голом в игре отличился Жан-Филипп Матета.

Благодаря этой победе "Кристал Пэлас" поднялся на 16-е место турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 12 очков. "Ипсвич" остался на 19-й строчке с 9-ю баллами.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

"Ипсвич" – "Кристал Пэлас" 0:1

Гол: Матета (59)

По теме
yellow-arrow
"Ему уже не 27". Гвардиола объяснил, почему перестал выпускать Де Брюйне со старта
yellow-arrow
Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику Милана
yellow-arrow
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Ипсвич Таун
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости