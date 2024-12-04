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Первая победа ван Нистелроя. Лестер - Вест Хэм 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Отличный дебют

Первая победа ван Нистелроя. Лестер - Вест Хэм 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лестер" уверенно обыграл "Вест Хэм" в домашнем поединке 14-го тура английской Премьер-лиги.

Основное время "лисы" закончили со счетом 3:0 в свою пользу, но уже в компенсированные минуты "молотобойцы" забили гол престижа.

Стоит отметить, что это был дебютный матч Руда ван Нистелроя на должности главного тренера "Лестера".

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АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

"Лестер" – "Вест Хэм" 3:1

Голы: Варди (2), Эль-Каннус (61), Дака (90) — Фюллькрюг (90+3)

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Рууд ван Нистелрой АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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1 голосов
Комментарии
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Сергій Кравчук (Луцьк)
04.12.2024 в 10:41
Я думаю, що ще МЮ "кусатиме лікті", що втратили такого тренера... Гадаю, що це тільки початок. Далі буде цікаво. Слідкуємо з Лестером )
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Комментарии 1
Сергій Кравчук (Луцьк)
04.12.2024 в 10:41
Я думаю, що ще МЮ "кусатиме лікті", що втратили такого тренера... Гадаю, що це тільки початок. Далі буде цікаво. Слідкуємо з Лестером )
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