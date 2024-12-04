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Первая победа ван Нистелроя. Лестер - Вест Хэм 3:1. Видео голов и обзор матча
Отличный дебют
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" уверенно обыграл "Вест Хэм" в домашнем поединке 14-го тура английской Премьер-лиги.
Основное время "лисы" закончили со счетом 3:0 в свою пользу, но уже в компенсированные минуты "молотобойцы" забили гол престижа.
Стоит отметить, что это был дебютный матч Руда ван Нистелроя на должности главного тренера "Лестера".
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АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)
"Лестер" – "Вест Хэм" 3:1
Голы: Варди (2), Эль-Каннус (61), Дака (90) — Фюллькрюг (90+3)
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