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Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередной непростой соперник для кризисной команды Гвардиол
Getty Images / Global Images Ukraine
Битва за топ-4. Вот так можно охарактеризовать этот матч. Если бы вам сказали, что подобная вывеска станет битвой за топ-4, вы бы точно покрутили пальцем у головы, но вот такая сейчас реальность. Команда Нуну Эшпириту Санту в прошлом сезоне спасалась от вылета, а сейчас настолько уверенно начала этот сезон, что по факту идет чрезвычайно высоко. А подопечные Пепа Гвардиолы наоборот. Они настолько разочаровывают в последних матчах, что уже вылетели из топ-4 и для возвращения нужно побеждать. Прервется ли их серия именно здесь, против "лесников"?
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Английская Премьер-лига. 14-й тур.
4 декабря. 21:30. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
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