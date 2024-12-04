Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику Милана

Тиджани Рейндерс сейчас занимает ключевую роль в "Милане" под руководством Паулу Фонсеки. Хоть "россонери" не демонстрируют стабильной игры на самом высоком уровне, однако это не касается нидерландца, который вскоре должен продлить контракт с клубом.

Впрочем, по информации Calcio Mercato, к центральному полузащитнику проявляют интерес топ-клубы АПЛ. "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Челси". Учитывая тот факт, что голландец настроен сейчас выступать за "Милан", на данный момент игрока будет достаточно трудно склонить к переезду в Англию. Кроме того, "россонери" оценивает своего полузащитника минимум в 50 млн евро и если он в дальнейшем продолжит демонстрировать яркую игру в Серии А и Лиге чемпионов, его ценник значительно повысится.

Добавим, что в этом сезоне Тиджани Рейндерс провел 18 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.