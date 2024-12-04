"Ему уже не 27". Гвардиола объяснил, почему перестал выпускать Де Брюйне со старта

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с горьким сарказмом опроверг домыслы о возможном конфликте с Кевином Де Брюйне.

"Люди говорят, что у меня проблемы с Кевином. Вы думаете, что мне не нравится играть с Кевином? Да, конечно, я не хочу играть со своим самым талантливым игроком в атакующей трети. У нас есть проблемы после девяти лет вместе.

Он принес клубу много успеха. Он был травмирован пять месяцев, затем еще два. Ему 33 года, и ему нужно время на восстановление, шаг за шагом. С нетерпением ожидаю его возвращения к лучшей форме.

Я хотел бы иметь Кевина в его прайме - в 26, 27. Но ему уже не 26 или 27. У него были травмы, и он провел много матчей за последние 10-11 сезонов. Ему надо быть в хорошей форме, чтобы иметь энергию и находить пространство для себя. Но сам Де Брюйне не решит наши проблемы. Надо атаковать и защищаться вместе", - цитирует Гвардиолу ESPN.