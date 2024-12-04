  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Ему уже не 27". Гвардиола объяснил, почему перестал выпускать Де Брюйне со старта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ему уже не 27". Гвардиола объяснил, почему перестал выпускать Де Брюйне со старта

Англия

Есть проблемы с физикой

"Ему уже не 27". Гвардиола объяснил, почему перестал выпускать Де Брюйне со старта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с горьким сарказмом опроверг домыслы о возможном конфликте с Кевином Де Брюйне.

"Люди говорят, что у меня проблемы с Кевином. Вы думаете, что мне не нравится играть с Кевином? Да, конечно, я не хочу играть со своим самым талантливым игроком в атакующей трети. У нас есть проблемы после девяти лет вместе.

Он принес клубу много успеха. Он был травмирован пять месяцев, затем еще два. Ему 33 года, и ему нужно время на восстановление, шаг за шагом. С нетерпением ожидаю его возвращения к лучшей форме.

Я хотел бы иметь Кевина в его прайме - в 26, 27. Но ему уже не 26 или 27. У него были травмы, и он провел много матчей за последние 10-11 сезонов. Ему надо быть в хорошей форме, чтобы иметь энергию и находить пространство для себя. Но сам Де Брюйне не решит наши проблемы. Надо атаковать и защищаться вместе", - цитирует Гвардиолу ESPN.

В последних пяти матчах "Сити" Кевин Де Брюйне выходил только на замену. Всего в этом сезоне 33-летний бельгиец записал на свой счет 1 гол и 1 ассист в 11 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Два топ-клуба АПЛ наблюдают за талантливым бразильским нападающим из MLS
yellow-arrow
Арсенал опережает Манчестер Юнайтед в борьбе за трансфер талантливого нападающего
yellow-arrow
"Он выиграл три, а я выиграл шесть". Гвардиола отреагировал на сравнение его поведения с другим известным тренером
Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости