Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ему уже не 27". Гвардиола объяснил, почему перестал выпускать Де Брюйне со старта
Есть проблемы с физикой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с горьким сарказмом опроверг домыслы о возможном конфликте с Кевином Де Брюйне.
"Люди говорят, что у меня проблемы с Кевином. Вы думаете, что мне не нравится играть с Кевином? Да, конечно, я не хочу играть со своим самым талантливым игроком в атакующей трети. У нас есть проблемы после девяти лет вместе.
Он принес клубу много успеха. Он был травмирован пять месяцев, затем еще два. Ему 33 года, и ему нужно время на восстановление, шаг за шагом. С нетерпением ожидаю его возвращения к лучшей форме.
Я хотел бы иметь Кевина в его прайме - в 26, 27. Но ему уже не 26 или 27. У него были травмы, и он провел много матчей за последние 10-11 сезонов. Ему надо быть в хорошей форме, чтобы иметь энергию и находить пространство для себя. Но сам Де Брюйне не решит наши проблемы. Надо атаковать и защищаться вместе", - цитирует Гвардиолу ESPN.
В последних пяти матчах "Сити" Кевин Де Брюйне выходил только на замену. Всего в этом сезоне 33-летний бельгиец записал на свой счет 1 гол и 1 ассист в 11 матчах во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Акценты. Цирковой скандал, или скандал циркачей? Черноморец vs Волочай
- Среди них и США. Названы страны, которые против вступления Украины в НАТО
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Экс-хавбек Полесья признался, почему решил продолжить карьеру в аматорах