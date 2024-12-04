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Тренер Вест Хэма прокомментировал поражение своей команды в последнем матче АПЛ

Англия

Его подопечные уступили во втором матче подряд

Тренер Вест Хэма прокомментировал поражение своей команды в последнем матче АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Хулен Лопетеги прокомментировал выездное поражение от "Лестера" со счетом 3:1 в рамках 14-го тура АПЛ.

"Этот результат очень трудно объяснить. Всем нам в команде сложно воспринять это поражение: как игрокам, так и фанатам. Мы создали довольно много шансов у ворот соперника, но нам нужно было быть более эффективными в их штрафной площадке. Нам нужно не оглядываться на эту игру и двигаться вперед, готовиться к следующему матчу".

Напомним, что 58-летний испанский специалист находится под угрозой увольнения из-за неутешительных результатов команды.

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Также добавим, что "Вест Хэм" сейчас занимает 14-е место, набрав лишь 15 очков в текущем сезоне АПЛ, но по итогам этого тура "молотобойцы" уже не смогут опуститься ниже в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Источник:
West Ham
Опубликовал: Андрей Журба
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