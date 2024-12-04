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Звездный форвард Лестер установил историческое достижение в АПЛ

Англия

Нападающий отметился юбилейным результативным действием

Звездный форвард Лестер установил историческое достижение в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 14-го тура АПЛ между "Лестером" и "Вест Хэмом" (3:1) звездный форвард "лис" Джейми Варди установил историческое достижение, обновив свой индивидуальный счет в чемпионате Англии.

Результативный удар Джейми Варди уже на второй минуте этого поединка помог ему отметиться юбилейным 100-м голевым действием в Английской Премьер-лиге на стадионе "Кинг Павер". 37-летний англичанин уже забил 73 гола и отдал 27 ассистов на домашней арене "Лестера".

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В общей сложности Джейми Варди забил 141 гол в Премьер-лиге. Он является лучшим бомбардиром этого турнира в истории "Лестера".

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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