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Форвард Кристал Пэлас вошел в тройку лучших бомбардиров клуба в АПЛ
Нападающий выступает за лондонский клуб с 2021 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Жан-Филипп Матета стал третьим самым результативным игроком в истории "Кристал Пэлас" в АПЛ. Французский нападающий отметился 28-м голом за "орлов" в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Ипсвича" (0:1).
Заметим, что только Уилфрид Заха, который забил 68 голов за "Кристал Пэлас", и Кристиан Бентеке, у которого 35 голов в составе "орлов", забивали больше, чем Матета в чемпионате Англии. С начала прошлого сезона АПЛ Матета входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата Англии с 20 результативными ударами по воротам соперников.
Jean-Philippe Mateta has become @CPFC's joint third highest scoring player in the Premier League with 28 goals!— Premier League (@premierleague) December 3, 2024
Only Wilfried Zaha (68) and Christian Benteke (35) have scored more for the Eagles ????#IPSCRY pic.twitter.com/OfdlJ6Kwld
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Также добавим, что "Кристал Пэлас" на данный момент занимает 16-е место в АПЛ, имея в своем активе 12 очков после 14-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.
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