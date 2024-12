Форвард Кристал Пэлас вошел в тройку лучших бомбардиров клуба в АПЛ

Жан-Филипп Матета стал третьим самым результативным игроком в истории "Кристал Пэлас" в АПЛ. Французский нападающий отметился 28-м голом за "орлов" в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Ипсвича" (0:1).

Заметим, что только Уилфрид Заха, который забил 68 голов за "Кристал Пэлас", и Кристиан Бентеке, у которого 35 голов в составе "орлов", забивали больше, чем Матета в чемпионате Англии. С начала прошлого сезона АПЛ Матета входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата Англии с 20 результативными ударами по воротам соперников.

