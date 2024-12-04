Капитан Вест Хэма недоволен результатом команды в матче против Лестера

Нападающий лондонского "Вест Хэма" Джеррод Боуэн дал комментарий после матча против "Лестера", в котором его команда уступила со счетом 3:1. Капитан "молотобойцев" остался недовольным результатом игры.

"На игроков оказывается невероятное давление отовсюду. Мы выходим на футбольное поле ради того, чтобы выполнять свою работу, показывать как можно более высокий уровень игры. Сегодня нам не удалось показать то, на что мы действительно способны, это наша ответственность. Нам нужно сплотиться ради единой цели".

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Напомним, что на данный момент "Вест Хэм"находится на 14-ой строчке в АПЛ, имея в своем активе лишь 15 очков в текущей кампании чемпионата Англии.