"Он выиграл три, а я выиграл шесть". Гвардиола отреагировал на сравнение его поведения с другим известным тренером

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время собственной пресс-конференции накануне матча с "Ноттингемом" ответил на вопрос журналиста, в котором тот сравнил поведение испанского тренера с другим известным специалистом — Жозе Моуринью.

— Жозе Моуринью однажды тоже показал жест с тремя пальцами, имея в виду тот факт, что он выиграл три титула АПЛ. Люди начали сравнивать ваше поведение с тем, что сделал когда-то Жозе. Некоторые считают, что этот жест стал началом конца для Моуринью в "Манчестер Юнайтед".

— Я надеюсь, что со мной это не случится. В конце концов, возможно, в чем-то мы несколько схожи с Моуринью. Но он выиграл три титула АПЛ, а у меня их шесть.

