Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он выиграл три, а я выиграл шесть". Гвардиола отреагировал на сравнение его поведения с другим известным тренером
Испанец резко ответил на вопрос журналиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время собственной пресс-конференции накануне матча с "Ноттингемом" ответил на вопрос журналиста, в котором тот сравнил поведение испанского тренера с другим известным специалистом — Жозе Моуринью.
— Жозе Моуринью однажды тоже показал жест с тремя пальцами, имея в виду тот факт, что он выиграл три титула АПЛ. Люди начали сравнивать ваше поведение с тем, что сделал когда-то Жозе. Некоторые считают, что этот жест стал началом конца для Моуринью в "Манчестер Юнайтед".
— Я надеюсь, что со мной это не случится. В конце концов, возможно, в чем-то мы несколько схожи с Моуринью. Но он выиграл три титула АПЛ, а у меня их шесть.
Pep Guardiola on being compared to Jose Mourinho after his six-finger Anfield salute:— Hayters TV (@HaytersTV) December 3, 2024
“He won three, I won six…” ????
???? https://t.co/qW1H9abvWq pic.twitter.com/03zBAsePTi
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Манчестер Сити" не может выиграть в семи матчах подряд во всех турнирах. Команда Гвардиолы пока занимает лишь пятое место в чемпионате Англии.
Популярное сейчас
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Среди них и США. Названы страны, которые против вступления Украины в НАТО
- Соперники для сборной Украины U-21 на Евро-2025, победы Барселоны и Байера, травма Цыганкова. Главные новости за 3 декабря
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- СМИ: Украинский гимнаст и серебряный призер Олимпиады-2024 может сменить гражданство