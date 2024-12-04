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"Он выиграл три, а я выиграл шесть". Гвардиола отреагировал на сравнение его поведения с другим известным тренером

Англия

Испанец резко ответил на вопрос журналиста

"Он выиграл три, а я выиграл шесть". Гвардиола отреагировал на сравнение его поведения с другим известным тренером

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время собственной пресс-конференции накануне матча с "Ноттингемом" ответил на вопрос журналиста, в котором тот сравнил поведение испанского тренера с другим известным специалистом — Жозе Моуринью.

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— Жозе Моуринью однажды тоже показал жест с тремя пальцами, имея в виду тот факт, что он выиграл три титула АПЛ. Люди начали сравнивать ваше поведение с тем, что сделал когда-то Жозе. Некоторые считают, что этот жест стал началом конца для Моуринью в "Манчестер Юнайтед".

— Я надеюсь, что со мной это не случится. В конце концов, возможно, в чем-то мы несколько схожи с Моуринью. Но он выиграл три титула АПЛ, а у меня их шесть.

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Напомним, что "Манчестер Сити" не может выиграть в семи матчах подряд во всех турнирах. Команда Гвардиолы пока занимает лишь пятое место в чемпионате Англии.

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Источник:
Hayters TV
Опубликовал: Андрей Журба
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