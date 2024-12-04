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Саутгемптон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Матч начнётся в 21:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда украинца Михаила Мудрика сразится с аутсайдером Премьер-Лиги.
"Челси" набрал форму и поднялся на высшие места в таблице. Второе место, 25 очков и налажена игра.
"Саутгемптон" выиграл только один матч чемпионата - против "Эвертона". "Святые" на 20-м место в таблице и набрали 5 очков. Но они знают, как играть против ТОП-клубов, поскольку в предыдущем домашнем матче устроили шоу с "Ливерпулем" (2:3)
Лёгкая прогулка для "Челси" или "Саутгемптон" поборется на домашнем поле – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на платформе Setanta Sports
Английская Премьер-Лига. 14-й тур.
3 декабря 2024. Саутгемптон. "Сент-Мэрис Стэдиум"
Главный судья: Том Харрингтон (Англия)
Трансляция: платформа Setanta Sports
Смотреть матч "Саутгемптон – Челси"
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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