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Саутгемптон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Матч начнётся в 21:30 по киевскому времени

Саутгемптон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда украинца Михаила Мудрика сразится с аутсайдером Премьер-Лиги.

"Челси" набрал форму и поднялся на высшие места в таблице. Второе место, 25 очков и налажена игра.

"Саутгемптон" выиграл только один матч чемпионата - против "Эвертона". "Святые" на 20-м место в таблице и набрали 5 очков. Но они знают, как играть против ТОП-клубов, поскольку в предыдущем домашнем матче устроили шоу с "Ливерпулем" (2:3)

Лёгкая прогулка для "Челси" или "Саутгемптон" поборется на домашнем поле – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на платформе Setanta Sports

Английская Премьер-Лига. 14-й тур.

3 декабря 2024. Саутгемптон. "Сент-Мэрис Стэдиум"

Главный судья: Том Харрингтон (Англия)

Трансляция: платформа Setanta Sports

Смотреть матч "Саутгемптон – Челси"

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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