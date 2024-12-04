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Эвертон – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Матч начнётся в 21:30 по киевскому времени

Эвертон – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команды друг от друга отделяет 2 очка.

"Вулверхэмптон" - команда, которая пропустила больше всех в АПЛ, но при этом любит забивать. Во всех матчах АПЛ, кроме поединка с "Арсеналом", команда уходила с поля с забитыми голами.

Команда Виталия Миколенка не может выиграть 5 матчей подряд из них 3 домашних. Последняя победа в матче АПЛ была в октябре против "Ипсвича".

Какая из команд поднимется выше – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на платформе Setanta Sports

Английская Премьер-Лига. 14-й тур.

3 декабря 2024. Ливерпуль. "Гудиссон Парк"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: платформа Setanta Sports

Смотреть матч "Эвертон - Вулверхэмптон"

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3.30
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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