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Эвертон – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Матч начнётся в 21:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Команды друг от друга отделяет 2 очка.
"Вулверхэмптон" - команда, которая пропустила больше всех в АПЛ, но при этом любит забивать. Во всех матчах АПЛ, кроме поединка с "Арсеналом", команда уходила с поля с забитыми голами.
Команда Виталия Миколенка не может выиграть 5 матчей подряд из них 3 домашних. Последняя победа в матче АПЛ была в октябре против "Ипсвича".
Какая из команд поднимется выше – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на платформе Setanta Sports
Английская Премьер-Лига. 14-й тур.
3 декабря 2024. Ливерпуль. "Гудиссон Парк"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: платформа Setanta Sports
Смотреть матч "Эвертон - Вулверхэмптон"
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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