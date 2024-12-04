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Арсенал опережает Манчестер Юнайтед в борьбе за трансфер талантливого нападающего
Он является одним из самых результативных игроков АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за трансфер нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. Представители "канониров" уже провели предварительные переговоры с окружением игрока.
Как сообщает издание CaughtOffside, среди клубов, заинтересованных в подписании 25-летнего бразильца, называют не только английские команды, в число которых входит "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Астон Вилла". За игроком также активно следят гранды Серии А: "Милан" и "Наполи".
Тем не менее, несмотря на значительный интерес к своему нападающему, руководство "волков" стремится продлить контракт с ключевым игроком команды до 2029 года. Его нынешнее соглашение с клубом действует до июня 2027 года.
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Добавим, что в этом сезоне Матеус Кунья забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 12 матчах АПЛ за "Вулверхэмптон". Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.
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