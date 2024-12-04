  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал опережает Манчестер Юнайтед в борьбе за трансфер талантливого нападающего
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал опережает Манчестер Юнайтед в борьбе за трансфер талантливого нападающего

Англия

Он является одним из самых результативных игроков АПЛ

Арсенал опережает Манчестер Юнайтед в борьбе за трансфер талантливого нападающего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за трансфер нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. Представители "канониров" уже провели предварительные переговоры с окружением игрока.

Читайте такжеАрсенал и Манчестер Сити рассматривают возможность подписания одного из лучших бомбардиров АПЛ в этом сезоне

Как сообщает издание CaughtOffside, среди клубов, заинтересованных в подписании 25-летнего бразильца, называют не только английские команды, в число которых входит "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Астон Вилла". За игроком также активно следят гранды Серии А: "Милан" и "Наполи".

Тем не менее, несмотря на значительный интерес к своему нападающему, руководство "волков" стремится продлить контракт с ключевым игроком команды до 2029 года. Его нынешнее соглашение с клубом действует до июня 2027 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Матеус Кунья забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 12 матчах АПЛ за "Вулверхэмптон". Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Два топ-клуба АПЛ наблюдают за талантливым бразильским нападающим из MLS
yellow-arrow
"Он выиграл три, а я выиграл шесть". Гвардиола отреагировал на сравнение его поведения с другим известным тренером
yellow-arrow
Капитан Вест Хэма недоволен результатом команды в матче против Лестера
Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости