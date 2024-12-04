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Два топ-клуба АПЛ наблюдают за талантливым бразильским нападающим из MLS

Англия

Игрок дошел со своей командой до финала

Два топ-клуба АПЛ наблюдают за талантливым бразильским нападающим из MLS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" и "Арсенал" внимательно следят за 23-летним бразильским вингером "Лос-Анджелес Гэлакси".

Считается, что оба клуба заинтересованы в подписании Габриэля Пека, поскольку их скауты присутствовали на матчах американской команды. Представители английских топ-клубов впечатлены талантом игрока. Однако также известно, что за его прогрессом следят и другие европейские команды: "Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Фулхэм", "Вулверхэмптон", "Атлетико Мадрид", "Интер Милан" и "Наполи".

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Руководство "канониров" продолжает искать усиление собственной атаки. "Арсенал" заинтересован в том, чтобы к их команде присоединился универсальный игрок, умеющий играть как на правом, так и на левом фланге. "Ливерпуль" также может рассмотреть такую опцию, поскольку контракт Салаха с клубом истекает в конце этого сезона.

Действующий контракт 23-летнего бразильца истекает в конце 2028 года.

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В этом году Габриэль Пек забил 21 гол и отдал 18 ассистов в 40 матчах за "ЛА Гэлакси" во всех турнирах. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 8 миллионов евро.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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