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Астон Вилла - Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Астон Вилла - Брентфорд: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.12.24 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Астон Вилла - Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Команда Егора Ярмолюка отправляется в гости в Бирмингем, где встретится с "Астон Виллой" в рамках 14-го тура АПЛ.

Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы чемпионата Англии: "Брентфорд" занимает восьмое место, а подопечные Унаи Эмери занимают только 12-ю строчку, однако их разделяет расстояние лишь в одно очко.

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АПЛ, сезон 2024/25. 14-й тур
"Астон Вилла" - "Брентфорд"
4 декабря, 22:15. Бирмингем, "Вилла Парк"
Главный арбитр: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: OTT-платформа Setanta Sports

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке.

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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