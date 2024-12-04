Астон Вилла - Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Егора Ярмолюка отправляется в гости в Бирмингем, где встретится с "Астон Виллой" в рамках 14-го тура АПЛ.

Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы чемпионата Англии: "Брентфорд" занимает восьмое место, а подопечные Унаи Эмери занимают только 12-ю строчку, однако их разделяет расстояние лишь в одно очко.

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АПЛ, сезон 2024/25. 14-й тур

"Астон Вилла" - "Брентфорд"

4 декабря, 22:15. Бирмингем, "Вилла Парк"

Главный арбитр: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: OTT-платформа Setanta Sports

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