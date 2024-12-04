Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла - Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Астон Вилла - Брентфорд: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.12.24 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Егора Ярмолюка отправляется в гости в Бирмингем, где встретится с "Астон Виллой" в рамках 14-го тура АПЛ.
Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы чемпионата Англии: "Брентфорд" занимает восьмое место, а подопечные Унаи Эмери занимают только 12-ю строчку, однако их разделяет расстояние лишь в одно очко.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
АПЛ, сезон 2024/25. 14-й тур
"Астон Вилла" - "Брентфорд"
4 декабря, 22:15. Бирмингем, "Вилла Парк"
Главный арбитр: Льюис Смит (Англия)
Трансляция: OTT-платформа Setanta Sports
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке.
Популярное сейчас
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Среди них и США. Названы страны, которые против вступления Украины в НАТО
- Соперники для сборной Украины U-21 на Евро-2025, победы Барселоны и Байера, травма Цыганкова. Главные новости за 3 декабря
- АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Сити 2:0. Уничтожено, стерто, не замечено
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Тренер Ковтуна – о смене гражданства: Зрада – это все круги ада, которые мы проходили и проходим