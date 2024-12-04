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Тоттенхэм проявляет интерес к полузащитнику Ювентуса
Туринцы готовы отпустить этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" имеет проблемы с формой нескольких игроков в центре поля. Анге Постекоглу хочет усилить эту зону зимой и обратил внимание в сторону итальянского чемпионата.
Как сообщает TEAMtalk, "шпоры" намерены приобрести у "Ювентуса" Николо Фаджоли. Полузащитник ищет больше игрового времени и готов покинуть туринский клуб следующим летом, при этом интерес к нему также проявляют "Марсель" и "Кристал Пэлас". Туринцы будут следить за ситуацией с итальянцем до конца январского трансферного окна и они готовы отпустить игрока, если поступит соответствующее предложение. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Николо Фаджоли сыграл 15 матчей и отметился одним ассистом.
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