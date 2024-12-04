Ливерпуль сделал официальное предложение нового контракта для одного из ключевых игроков команды

Как сообщил авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн, "Ливерпуль" уже сделал первое официальное предложение нового контракта для Вирджила ван Дейка.

Известно, что предложение о новом соглашении для 33-летнего нидерландского защитника поступило некоторое время назад, однако условия этого соглашения, касающиеся заработной платы игрока или продолжительности нового контракта, пока не разглашаются.

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Переговоры между сторонами продолжаются. Ожидается, что уже вскоре клуб сделает предложение нового контракта для 32-летнего Мохамеда Салаха. Также продолжается диалог между представителями "Ливерпуля" с Трентом Александером-Арнольдом относительно его продления контракта с "красными".

Напомним, что контракты всех этих трех футболистов с "Ливерпулем" действуют до июня 2025 года.

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Вирджил ван Дейк является капитаном команды. В этом сезоне он провел 18 матчей за "Ливерпуль", в которых ему удалось отличиться двумя голами и одним ассистом.