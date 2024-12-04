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Ливерпуль сделал официальное предложение нового контракта для одного из ключевых игроков команды

Англия
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Действующий контракт футболиста с клубом заканчивается в конце этого сезона

Ливерпуль сделал официальное предложение нового контракта для одного из ключевых игроков команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщил авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн, "Ливерпуль" уже сделал первое официальное предложение нового контракта для Вирджила ван Дейка.

Известно, что предложение о новом соглашении для 33-летнего нидерландского защитника поступило некоторое время назад, однако условия этого соглашения, касающиеся заработной платы игрока или продолжительности нового контракта, пока не разглашаются.

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Переговоры между сторонами продолжаются. Ожидается, что уже вскоре клуб сделает предложение нового контракта для 32-летнего Мохамеда Салаха. Также продолжается диалог между представителями "Ливерпуля" с Трентом Александером-Арнольдом относительно его продления контракта с "красными".

Напомним, что контракты всех этих трех футболистов с "Ливерпулем" действуют до июня 2025 года.

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Вирджил ван Дейк является капитаном команды. В этом сезоне он провел 18 матчей за "Ливерпуль", в которых ему удалось отличиться двумя голами и одним ассистом.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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