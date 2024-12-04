Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил про разногласия со звёздным полузащитником клуба.

Испанец сказал, что у них с полузащитником сборной Бельгии всё нормально и заявил, что "отчаянно" хочет, чтобы бельгиец вернулся в свою лучшую форму.

"Люди говорят, что у меня проблемы с Кевином, — сказал он. — Думаете, мне нравится не играть с Кевином? Я не хочу, чтобы Кевин играл? Парень, у которого больше всего таланта в последней трети поля. Я не хочу этого? У меня с ним личные проблемы после девяти лет совместной игры?" "Он принёс мне самый большой успех в этом клубе. Я отчаянно хочу, чтобы он был лучшим. "Но он был травмирован пять месяцев и ещё два месяца лечился. Ему 33 года. Ему нужно время, чтобы найти свою лучшую форму". – ответил Гвардиола.

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После матча "Ливерпуль – Манчестер Сити", в эфире британского телеканала Sky Sports, эксперты Джейми Каррагер и Гэри Невилл засомневались в решении Гвардиолы использовать Де Брюйне в серии из шести поражений и одной ничьей в семи матчах.

Де Брюйне в матче против "Ливерпуля" вышел на 12 минут до конца матча и получил шанс забить. Но вратарь Куивин Келлехер не дал ему реализовать эту возможность.

В этом сезоне Де Брюйне сыграл в 11-ти играх за "Манчестер Сити", в которых забил гол и отдал одну голевую передачу.

Контракт футболиста с клубом заканчивается в 2025 году.