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Матч между Арсеналом и МЮ станет знаковым событием для лондонского клуба

Англия
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Историческая цифра

Матч между Арсеналом и МЮ станет знаковым событием для лондонского клуба

Фото - Arsenal.com

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Матч 14-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", который состоится 4 декабря, станет знаковым событием для лондонского клуба, поскольку эта игра будет 500-м поединком команды на "Эмирейтс".

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Первый матч на "Эмирейтс" состоялся более 18 лет назад, в августе 2006 года, когда "Арсенал" сыграл с "Астон Виллой" (1:1) в АПЛ. Автором первого гола на новом стадионе стал Жилберто Силва, который установил окончательный счет в матче.

В первые 499 матчей "Арсенал" одержал 335 побед, 93 раз сыграл вничью и потерпел лишь 71 поражение на "Эмирейтс". Поэтому процент побед "канониров" на своем поле составляет 67%. "Арсенал" забил 1064 гола, а пропустил только 427 мячей.

Кстати, в 20 матчах между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", которые состоялись на "Эмирейтс", лондонская команда одержала 10 побед и потерпела шесть поражений. Сегодня эта статистика может измениться.

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Напомним, что "Эмирейтс" был открыт в Лондоне 22 июля 2006 года после того, как "Арсенал" навсегда покинул легендарный "Хайбери", на котором "канониры" играли с 1913 до его сноса в 2006 году.

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Арсенал (Лондон) Эмирейтс
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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