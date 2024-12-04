Гвардиола прокомментировал свой жест во время матча Манчестер Сити против Ливерпуля

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал свою необычную реакцию на провокации фанатов "Ливерпуля" во время последнего матча между командами.

"Я хотел, чтобы болельщики "Манчестер Сити" почувствовали, что мы - невероятный клуб", - сказал Пеп на пресс-конференции.

Напомним, что после поражения от "красных" болельщики скандировали в адрес испанского специалиста: "Тебя завтра уволят". В ответ Гвардиола поднял шесть пальцев, намекая на количество титулов Премьер-лиги, выигранных с "Манчестер Сити".