  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Забарный и компания попытаются сыграть на ноль

Борнмут – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Давненько подопечные Андони Ираолы не играли матчи без пропущенных голов. Их частично спасает собственная результативность, за счет которой результаты все же добываются, но хочется сыграть спокойно и без мячей в собственной сетке ворот.

Наверное, именно в матче против "Тоттенхэма" этого сделать не удастся, ведь команда Постекоглу умеет атаковать. Нас точно ожидает зрелищный матч.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 5 декабря.

Favbet
2.70
3.80
2.48
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Борнмут" — "Тоттенхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон стал одним из четырёх клубов с уникальным достижением на стадионе Эвертона
yellow-arrow
Кьеллини рассказал о том, как он едва не оказался в английском топ-клубе
yellow-arrow
Гвардиола прокомментировал свой жест во время матча Манчестер Сити против Ливерпуля
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Андони Ираола Анге Постекоглу Борнмут Где смотреть футбол Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости