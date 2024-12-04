Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Забарный и компания попытаются сыграть на ноль
Getty Images / Global Images Ukraine
Давненько подопечные Андони Ираолы не играли матчи без пропущенных голов. Их частично спасает собственная результативность, за счет которой результаты все же добываются, но хочется сыграть спокойно и без мячей в собственной сетке ворот.
Наверное, именно в матче против "Тоттенхэма" этого сделать не удастся, ведь команда Постекоглу умеет атаковать. Нас точно ожидает зрелищный матч.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 5 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Акценты. Цирковой скандал, или скандал циркачей? Черноморец vs Волочай
- АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Сити 2:0. Уничтожено, стерто, не замечено
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Стало известно, кто прокомментирует матч Александрия - Динамо