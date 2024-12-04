Борнмут – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Давненько подопечные Андони Ираолы не играли матчи без пропущенных голов. Их частично спасает собственная результативность, за счет которой результаты все же добываются, но хочется сыграть спокойно и без мячей в собственной сетке ворот.

Наверное, именно в матче против "Тоттенхэма" этого сделать не удастся, ведь команда Постекоглу умеет атаковать. Нас точно ожидает зрелищный матч.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 5 декабря.

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