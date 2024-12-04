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Легендарный защитник Ювентуса рассказал о том, как он едва не оказался в английском топ-клубе
Эта команда в то время была одной из лучших в Европе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В свежем выпуске шоу The Overlap бывший игрок "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал историю о том, как он отказался от перехода в "Арсенал", когда ему было 16 лет.
"Пожалуй, я был одним из самых глупых парней в 16 лет, ведь тогда я играл в академии "Ливорно" в Серии С и получил серьезное предложение от "Арсенала". Они были уверены, что я приму его, в 16 лет это был бы бесплатный трансфер, но я не хотел покидать свой родной клуб в качестве свободного агента".
"Я сказал руководству клуба, что подпишу новый контракт, и если они договорятся с "Арсеналом", то я поеду в Англию, но я ни в коем случае не сделаю это бесплатно. Однако затем "Ливорно" просили очень много денег, так что ничего не получилось".
"Если бы у меня был сын такого же возраста, то я бы сказал ему: "Переходи! Ты играешь в третьем дивизионе, а не в "Милане" или "Ювентусе", переходи!". Но тогда я решил действовать иначе. Да, в конце концов это сработало, но я считаю, что в то время это было плохое решение", — сказал Кьеллини
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Напомним, что в конце 2023 года Джорджо Кьеллини объявил о завершении своей игровой карьеры. Он провел 561 матч за "Ювентус", в которых он отметился 36 голами и 26 ассистами. Вместе со "старой синьорой" итальянский защитник получил 9 чемпионств Италии. Также он выиграл Евро-2020 со "Скуадра адзуррой".
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