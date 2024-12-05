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Борнмут – Тоттенхэм Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу в поисках стабильности

Борнмут – Тоттенхэм Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если попросить "шпор" разгромить "Манчестер Сити" на выезде, то вообще никаких проблем у них это не вызовет. Но если сказать им провести хороший матч против середняка или аутсайдера АПЛ (и не только АПЛ), то начинаются проблемы.

Они не смогли обыграть "Фулхэм", проиграли "Ипсвичу", в Лиге Европы также не одержали победы в двух матчах против номинально более слабых команд.

И вот следующее испытание, выезд к "Борнмуту". Опять не гранд, а значит ожидаем проблем для лондонцев.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 5 декабря.

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Английская Премьер-лига. 14-й тур.

5 декабря. 22:15. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Борнмут" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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