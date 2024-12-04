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Вулверхэмптон стал одним из четырёх клубов с уникальным достижением на стадионе Эвертона
Такое больше не повторится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" стал одним из четырёх клубов с уникальным достижением на стадионе "Эвертона"
"Вулверхэмптон" стал первым из четырёх клубов которые играли против "Эвертона" на "Гудисон Парк" как в самом первом сезоне 1892/93, так и в последнем 2024/25.
Can you name the other three? ????#Stake ???? #EVEWOL pic.twitter.com/1QGYe6L7WI— Everton (@Everton) December 4, 2024
Три остальных клуба – "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и "Манчестер Юнайтед" (который в то время назывался "Ньютон Хит").
"Эвертон" проводит свой последний сезон на "Гудиссон Парк". В следующем сезоне команда переедет на новый "Эвертон стэдиум".
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