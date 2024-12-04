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Вулверхэмптон стал одним из четырёх клубов с уникальным достижением на стадионе Эвертона

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Вулверхэмптон стал одним из четырёх клубов с уникальным достижением на стадионе Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вулверхэмптон" стал одним из четырёх клубов с уникальным достижением на стадионе "Эвертона"

"Вулверхэмптон" стал первым из четырёх клубов которые играли против "Эвертона" на "Гудисон Парк" как в самом первом сезоне 1892/93, так и в последнем 2024/25.

Три остальных клуба – "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и "Манчестер Юнайтед" (который в то время назывался "Ньютон Хит").

"Эвертон" проводит свой последний сезон на "Гудиссон Парк". В следующем сезоне команда переедет на новый "Эвертон стэдиум".

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Источник:
Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
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