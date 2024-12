"Вулверхэмптон" стал одним из четырёх клубов с уникальным достижением на стадионе "Эвертона"

"Вулверхэмптон" стал первым из четырёх клубов которые играли против "Эвертона" на "Гудисон Парк" как в самом первом сезоне 1892/93, так и в последнем 2024/25.

Can you name the other three? ????#Stake ???? #EVEWOL pic.twitter.com/1QGYe6L7WI