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Это уже не смешно. Манчестер Сити проиграл в матче с собственной академией
Может быть, лучше дать шанс академии
Getty Images / Global Images Ukraine
Гранд Английской Премьер-Лиги проиграл собственной академии.
По информации The Athletic, "Манчестер Сити" устроил тренировочный матч "девять на девять". Несколько игроков основного состава сражались с игроками академии.
Футболисты академии победили в матче.
Напомним, что "Манчестер Сити" уже 7 игр во всех турнирах не побеждает в официальных матчах.
Следующий матч клуб из Манчестера сыграет против "Ноттингем Форест" 4 декабря. Матч начнётся в 21:30 по киевскому времени.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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