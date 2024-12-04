Это уже не смешно. Манчестер Сити проиграл в матче с собственной академией

Гранд Английской Премьер-Лиги проиграл собственной академии.

По информации The Athletic, "Манчестер Сити" устроил тренировочный матч "девять на девять". Несколько игроков основного состава сражались с игроками академии.

Футболисты академии победили в матче.

Напомним, что "Манчестер Сити" уже 7 игр во всех турнирах не побеждает в официальных матчах.

Следующий матч клуб из Манчестера сыграет против "Ноттингем Форест" 4 декабря. Матч начнётся в 21:30 по киевскому времени.