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Родри считает, что Манчестер Сити нужно подписать его партнёра по сборной Испании

Англия

Сильная компания получилась бы

Родри считает, что Манчестер Сити нужно подписать его партнёра по сборной Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Родри считает, что "Манчестер Сити" нужно подписать его партнёра по сборной Испании.

Во время получения персональной награды от испанской газеты AS Родри похвалил своего соотечественника Нико Уильямса.

Испанец также был награждён, но не присутствовал на мероприятии из-за подготовки к матчу с "Реалом" в Ла Лиге.

Родри в шутку предположил, что хотел бы видеть 22-летнего игрока в "Манчестер Сити".

"Прямо сейчас я бы без сомнений взял его в ["Манчестер"], чтобы он почувствовал холод Манчестера, это похоже на Бильбао", — сказал полузащитник "Манчестер Сити".

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В этом сезоне нападающий "Атлетика" Нико Уильямс в 18-ти играх за клуб во всех турнирах забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

Контракт футболиста с клубом действителен до июня 2027 года. В нём содержится опция выкупа в размере 65 млн долларов. Клаусула действительна до 2025 года.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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