The Athletic: Тренер Манчестер Сити психологически изменился, но по-прежнему остаётся авторитетом

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола психологически изменился, но по-прежнему авторитет.

The Athletic выпустил материал, в котором рассказывает, как изменился испанский тренер.

Иногда Гвардиола хочет побыть наедине. Это нужно для размышлений или анализа.

"Гвардиола временами уединяется, как он часто делает, когда хочет поразмыслить и проанализировать что-то без постороннего шума. Его телефон выключен, дверь в кабинет закрыта — только Пеп, полностью погружённый в свои мысли, размышляет о череде результатов", - написал журналист издания Дэниэл Тейлор.

Тренер "Манчестер Сити" эмоционально высказался в раздевалке команды после проигранного матча с "Тоттенхэмом". Впоследствии он об этом пожалел.

Он ругал себя за то, что не мог подобрать нужных слов в раздевалке. Сожалел, что был так эмоционален в разговоре с командой после поражения от "Тоттенхэма" со счётом 4:0. На следующее утро, за чашкой кофе в своей квартире в центре города, он напомнил себе, что игроки ожидали, что тренер справится с трудными моментами, и последовали его примеру", - написал источник.

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Источник пишет об случае в Лиге Чемпионов в матче с "Фейеноордом".

"Успокойся", — сказал себе Гвардиола. Как игроки могли сохранять спокойствие, если не был спокоен тренер? Но каталонец не актёр, и игроки видели тревогу на его лице во время ничьей 3:3 с "Фейеноордом"", - написал источник.

The Athletic пишет, что Гвардиола по-прежнему сохраняет авторитет и никакой напряжённости в команде нет.

"И всё же нет никаких диких историй о напряжённости за кулисами. В целом, на этом фронте всё нормально. Гвардиола не утратил своего авторитета, и, хотя иногда он может быть требовательным и отстранённым, игроки понимают, что им повезло с ним", - написал Дэниэл Тейлор.

Напомним, что "Манчестер Сити" не выигрывает в семи матчах во всех турнирах.