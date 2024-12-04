АПЛ. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 3:0. А так и не скажешь, что у горожан кризис

На этот матч Гвардиола не подготовил какой-то гениальный тактический трюк, не сделал великолепную замену. "Манчестер Сити" был примерно таким же "Манчестер Сити", который мы привыкли видеть. Просто "Ноттингем Форест" свои шансы не реализовал, а "горожане" наконец-то выстрелили у чужих ворот. Впрочем, победа все равно заслуженная, команда Пепа была лучшей на поле в этот вечер, тут без сомнений.

Положил начало разгрому Силва. Гвардиол заметил вбегание Гюндогана в штрафную, дальше Илкай закинул на дальнюю штангу, где Де Брюйне, казалось бы, замкнул головой, однако на линии ворот подправить мяч в сетку пришлось Бернарду.

Поединок, опять же, протекал в типично открытом сценарии для "Сити" последних месяцев. Просто "Ноттингем Форест" моменты на контратаках нещадно порол, а "горожане" в ответ убийственно наказывали. Гвардиол пускает соперника к своим воротам в простой ситуации? Окей, через минуту Йошко оказывается на позиции форварда и тоже упускает выход один в один.

На экваторе первого тайма великолепный шанс испортил Вуд – выскочил прямо на Ортегу и пробил рядом со штангой… И тут же команда Пепа удвоила счет. Доку нашел одиноко стоящего Де Брюйне на линии штрафной, а тот сильно и четко пробил в угол, без шансов для Селса.

В начале второй половины встречи "Сити" поставил точку. Холанд запустил Доку в прорыв, бельгиец ждать Эрлинга не стал, сам обошел соперника и попал в дальний. Те, кто сильно хотели спать, на этом действительно могли выключить, осечки роттердамского масштаба "горожане" не допустили. Гости хоть и пытались перестроиться, но таких шансов, как в первом тайме, уже не имели.

Первая победа "Манчестер Сити" с октября. Очевидно, что уверенности она добавит. Дальше "Ювентус" и "МЮ". В чемпионате Англии команда Гвардиолы набирает 26 очков и занимает 4-ю строчку. "Форест" – 6-й (22 балла).

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Манчестер Сити" – "Ноттингем Форест" 3:0

Голы: Бернарду Силва (8), Де Брюйне (31), Доку (57)

"Манчестер Сити": Ортега – Аканджи (Уокер, 46), Диаш, Аке (Макати, 90), Гвардиол – Гюндоган – Бернарду Силва, Де Брюйне (Льюис, 74), Грилиш (Нунес, 90), Доку (Савио, 90) – Холанд

"Ноттингем Форест": Селс – Айна (Да Силва Морейра, 63), Миленкович, Мурилло, Морено – Йейтс (Морато, 46), Домингес – Эланга, Гиббс-Уайт (Андерсон, 63), Силва (Соса, 72) – Вуд (Авоньи, 62)

Предупреждения: Гюндоган (52), Бернарду Силва (69) – Гиббс-Уайт (51), Домингес (45+1), Мурилло (54), Миленкович (76)