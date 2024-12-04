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Диалло: Я сказал Зиркзе, что иногда сезон начинается не так, как бы хотелось

Англия

Вингер поделился мнением о Джошуа Зиркзе

Диалло: Я сказал Зиркзе, что иногда сезон начинается не так, как бы хотелось

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Амад Диалло, правый вингер "Манчестер Юнайтед", высказался о своем одноклубнике Джошуа Зиркзе.

"Я рад помогать Джошуа Зиркзе, как на поле, так и вне его. Он хороший парень, и мы также можем говорить на итальянском. Я сказал ему, что иногда сезон начинается не так, как бы хотелось, но работай упорно, и все придет.

Мы рады, что он в "Юнайтед", - сказал Амад.

Добавим, что Зиркзе присоединился к "Манчестер Юнайтед" до летом 2024 года из "Болоньи" за 42,5 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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