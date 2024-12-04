Диалло: Я сказал Зиркзе, что иногда сезон начинается не так, как бы хотелось

Амад Диалло, правый вингер "Манчестер Юнайтед", высказался о своем одноклубнике Джошуа Зиркзе.

"Я рад помогать Джошуа Зиркзе, как на поле, так и вне его. Он хороший парень, и мы также можем говорить на итальянском. Я сказал ему, что иногда сезон начинается не так, как бы хотелось, но работай упорно, и все придет.

Мы рады, что он в "Юнайтед", - сказал Амад.