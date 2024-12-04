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Тренер Тоттенхэма рассказал, планирует ли клуб подписывать нападающего в январское трансферное окно
Нам нужно усиление (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что клуб активно ищет нового нападающего для усиления состава команды.
"Без сомнения, нам нужно усиление в течение следующих нескольких трансферных окон", - сказал Постекоглу, - "Приход Доминика был отличным дополнением к нашей команде, но мы не можем возлагать на него весь атакующий потенциал. Мы понимаем, что нужно дать игрокам отдых".
Сейчас "Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 20 очков.
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