Тренер Тоттенхэма рассказал, планирует ли клуб подписывать нападающего в январское трансферное окно

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что клуб активно ищет нового нападающего для усиления состава команды.

"Без сомнения, нам нужно усиление в течение следующих нескольких трансферных окон", - сказал Постекоглу, - "Приход Доминика был отличным дополнением к нашей команде, но мы не можем возлагать на него весь атакующий потенциал. Мы понимаем, что нужно дать игрокам отдых".