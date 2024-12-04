Все стороны должны принять важное решение. Журналист рассказал ситуацию с контрактом звёздного защитника Ливерпуля

Журналист рассказал ситуацию с контрактом звёздного защитника "Ливерпуля".

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, "Ливерпуль" прилагает все усилия, чтобы удержать Трента, но пока в переговорах нет прорыва.

"Ливерпуль" не хочет терять такого ключевого игрока, но им придётся сделать всё возможное, чтобы удовлетворить его пожелания, - указал Орнштейн.

Автор заметил, что есть интерес со стороны других клубов и сторонам необходимо принять важное решение.

"Это подогрело интерес со стороны других клубов, и восхищение "Реала" хорошо задокументировано. Все стороны должны принять важные решения, ведь с 1 января Александер-Арнольд может подписать предварительный контракт с клубами из зарубежных лиг", - написал Орштейн

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По словам The Athletic, ситуация разрешится в 2025 году или раньше.

"Это существующая, актуальная ситуация, которая должна разрешиться в 2025 году или раньше. При нынешнем положении дел у нас по-прежнему нет чёткого представления о результате", - заметил Орнштейн.

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд сыграл в 16-ти матчах "Ливерпуля" во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

TransferMarkt оценивает английского защитника в 70 млн евро.