  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из лидеров Ливерпуля отметил, что игроки клуба полностью доверяют Арне Слоту
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Ливерпуля отметил, что игроки клуба полностью доверяют Арне Слоту

Англия
Обновлено

Трент Александер-Арнольд восхищен работой нового тренера

Один из лидеров Ливерпуля отметил, что игроки клуба полностью доверяют Арне Слоту

Planet Football

Новина українською

Один из лидеров "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд высказался о новом главном тренере команды Арне Слоте.

"Вы видите, что мы полностью доверяем планам на игру, которые дают нам тренер и его штаб. Мы верим в них, выходим на поле и стараемся выполнить их установки как можно лучше", - сказал футболист.

Слот возглавил "Ливерпуль" этим летом, заменив легендарного Юргена Клоппа. Под руководством нового тренера команда демонстрирует великолепную игру и лидирует в АПЛ.

Читайте такжеЛиверпуль сделал официальное предложение нового контракта для одного из ключевых игроков команды
По теме
yellow-arrow
Защитник клуба украинца Миколенко отметился уникальным достижением
yellow-arrow
Будущее тренера Вест Хэма решится ближе к выходным
yellow-arrow
Ливерпуль на матч против Эвертона лишился ключевого полузащитника
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости