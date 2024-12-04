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Один из лидеров Ливерпуля отметил, что игроки клуба полностью доверяют Арне Слоту
Трент Александер-Арнольд восхищен работой нового тренера
Planet Football
Один из лидеров "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд высказался о новом главном тренере команды Арне Слоте.
"Вы видите, что мы полностью доверяем планам на игру, которые дают нам тренер и его штаб. Мы верим в них, выходим на поле и стараемся выполнить их установки как можно лучше", - сказал футболист.
Слот возглавил "Ливерпуль" этим летом, заменив легендарного Юргена Клоппа. Под руководством нового тренера команда демонстрирует великолепную игру и лидирует в АПЛ.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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