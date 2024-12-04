Один из лидеров Ливерпуля отметил, что игроки клуба полностью доверяют Арне Слоту

Один из лидеров "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд высказался о новом главном тренере команды Арне Слоте.

"Вы видите, что мы полностью доверяем планам на игру, которые дают нам тренер и его штаб. Мы верим в них, выходим на поле и стараемся выполнить их установки как можно лучше", - сказал футболист.