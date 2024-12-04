АПЛ. Ньюкасл - Ливерпуль 3:3. Эпичная перестрелка с драматической развязкой

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

4 декабря. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Ньюкасл" – "Ливерпуль" 3:3

Голы: Исак 35, Гордон 62, Шер 90 - Джонс 50, Салах 68, 83

"Ньюкасл": Поуп – Ливраменто, Шер, Берн, Холл – Гимарайнш, Тонали (Уиллок 88), Жоэлинтон (Уилсон 88) - Мерфи (Барнс 74), Гордон (Лонгстафф 88), Исак

"Ливерпуль": Келлехер - Кванса, Гомес (Александер-Арнольд 67), ван Дейк, Робертсон - Гравенберх (Собослаи 67), Макаллистер - Салах, Джонс, Гакпо (Диас 67) - Нуньес



Предупреждения: Тонали 58, Поуп 90+6 - Макаллистер 20, Кванса 42, Гранверберх 45, Александер-Арнольд 69, Нуньес 72

При прочтении стартового состава особенно бросилось в глаза возвращение Александра Исака, участие которого в поединке было под большим вопросом.

Встречу команды начали в совершенно разном ключе. "Ньюкасл" хотел ошеломить "Ливерпуль" уже на первых минутах, но гости быстро сбавили темп, и сумели создать два момента. Дважды из-за пределов штрафной опасно пробивал Макаллистер. Сперва "сорок" спас Поуп, затем - штанга.

После этого "Ньюкасл" заиграл гораздо интенсивнее. В середине тайма Гордон обокрал Салаха, отдал на Исака, тот прокинул на Мерфи, а Джейкоб с острого угла попал в штангу.

Старания подопечных Эдди Хау окупились на 35-й минуте. Гимарайнш отдал разрезную передачу на Исака, и швед точным ударом распечатал правую девятку.





Создалось впечатление, что из-за этого гола "Ливерпуль" словил дизмораль. "Ньюкасл", в свою очередь, наоборот еще больше воспрял духом и мог до перерыва увеличивать преимущество. Сперва Гордон не реализовал выход 1 на 1 после заброса Исака из глубины, затем рядом со штангой пробил Мерфи.

Второй тайм мерсисайдцы уже начали в другом настроении, и тут же восстановили паритет. После передачи Салаха в правый верхний угол забил Джонс.

Только начал "Ливерпуль" перехватывать инициативу, как пропустил второй мяч. Исак нашел идеальный момент для паса на Гордона, и Энтони точно пробил в дальний угол - 2:1.

На 67-й минуте Арне Слот провел тройную замену, и уже за мгновение вышедшие на поле Собослаи и Александер-Арнольд соорудили гол для Салаха. На счету Трента - ассист.





Ближе к концовке "красные" все больше начинали давить, хозяева откровенно начали подседать. На 83-й минуте все тот же Салах попал в перекладину, но уже в следующей атаке был точен. Снова с правого фланга результативную передачу отдал Александер-Арнольд.

Казалось, что сил на финальный штурм у "сорок" уже не осталось, но не тут-то было. Холл подачей со штрафного перекинул неудачно вышедшего из ворот Келлехера, а Шер переправил мяч уже в пустые владения.





Таким образом, "Ньюкасл" прервал свою серию из шести подряд поражений "Ливерпулю" и второй раз в сезоне забил больше двух голов. Коллектив Слота продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, но отрыв от ближайших пресследователей сократился до семи очков.