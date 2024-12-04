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Стали известны зарплатные требования Аллегри к Вест Хэму и Ньюкаслу
Сколько хочет получать специалист?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри может вернуться к тренерской работе. Специалист вызвал интерес у двух клубов - "Вест Хэм" и "Ньюкасл".
Как сообщает Calciomercato, Аллегри выдвинул свои финансовые требования: итальянец готов рассмотреть предложения английских команд, но при условии получения ежегодной зарплаты не менее 8 миллионов евро.
А некоторые саудовские клубы готовы предложить Массимилиано контракт на сумму около 20 миллионов евро за сезон.
Аллегри тренировал такие команды как: "Ювентус", "Милан", "Кальяри".
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