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Стали известны зарплатные требования Аллегри к Вест Хэму и Ньюкаслу

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Стали известны зарплатные требования Аллегри к Вест Хэму и Ньюкаслу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Массимилиано Аллегри может вернуться к тренерской работе. Специалист вызвал интерес у двух клубов - "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

Как сообщает Calciomercato, Аллегри выдвинул свои финансовые требования: итальянец готов рассмотреть предложения английских команд, но при условии получения ежегодной зарплаты не менее 8 миллионов евро.

А некоторые саудовские клубы готовы предложить Массимилиано контракт на сумму около 20 миллионов евро за сезон.

Аллегри тренировал такие команды как: "Ювентус", "Милан", "Кальяри".

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Массимилиано Аллегри Ньюкасл Вест Хэм
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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