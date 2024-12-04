Стали известны зарплатные требования Аллегри к Вест Хэму и Ньюкаслу

Массимилиано Аллегри может вернуться к тренерской работе. Специалист вызвал интерес у двух клубов - "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

Как сообщает Calciomercato, Аллегри выдвинул свои финансовые требования: итальянец готов рассмотреть предложения английских команд, но при условии получения ежегодной зарплаты не менее 8 миллионов евро.

А некоторые саудовские клубы готовы предложить Массимилиано контракт на сумму около 20 миллионов евро за сезон.

Аллегри тренировал такие команды как: "Ювентус", "Милан", "Кальяри".