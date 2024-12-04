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Ливерпуль на матч против Эвертона лишился ключевого полузащитника

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Потеря для команды Слота

Ливерпуль на матч против Эвертона лишился ключевого полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" на матч против "Эвертона" лишился ключевого полузащитника.

Алексис Мак Аллистер пропустит ливерпульское дерби из-за перебора жёлтых карточек.

В матче против "Ньюкасла" полузащитник получил предупреждение на 20-й минуте, которое для него стало пятым в английской Премьер-Лиге.

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Ранее аргентинец получал жёлтые карточки в матчах против "Кристал Пэлас", "Челси", "Арсенала" и "Брайтона".

Также Мак Аллистер из-за перебора жёлтых карточек пропустит матч против "Жироны" в Лиге Чемпионов.

Матч "Эвертон – Ливерпуль" состоится в субботу 7 декабря в 14:30 по киевскому времени.

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Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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