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Ливерпуль на матч против Эвертона лишился ключевого полузащитника
Потеря для команды Слота
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" на матч против "Эвертона" лишился ключевого полузащитника.
Алексис Мак Аллистер пропустит ливерпульское дерби из-за перебора жёлтых карточек.
В матче против "Ньюкасла" полузащитник получил предупреждение на 20-й минуте, которое для него стало пятым в английской Премьер-Лиге.
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Ранее аргентинец получал жёлтые карточки в матчах против "Кристал Пэлас", "Челси", "Арсенала" и "Брайтона".
Также Мак Аллистер из-за перебора жёлтых карточек пропустит матч против "Жироны" в Лиге Чемпионов.
Матч "Эвертон – Ливерпуль" состоится в субботу 7 декабря в 14:30 по киевскому времени.
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