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Будущее тренера Вест Хэма решится ближе к выходным

Англия

Тренер под большим давлением

Будущее тренера Вест Хэма решится ближе к выходным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее тренера "Вест Хэма" решится ближе к выходным.

По словам BBC, будущее Лопетеги зависит от заседания совета директоров клуба, которое состоится позже на этой неделе. Испанский тренер после поражения от "Лестера" находится под большим давлением.

"Вест Хэм" летом купил 9 новых игроков, потратив 120 млн евро. В клубе надеялись, что Лопетеги вернёт их в еврокубки.

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После победы над "Манчестер Юнайтед", лондонский клуб выиграл лишь один матч – против "Ньюкасла" на выезде. Также клуб трижды проиграл и один поединок сыграл вничью.

В данный момент "Вест Хэм" занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиге.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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