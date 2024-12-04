АПЛ. Саутгемптон – Челси 1:5. Почти ни один волос не пострадал

Накануне этого матча у Рассела Мартина было сразу 11 отсутствующих футболистов по разным причинам: кто-то дисквалифицирован, а кто-то - травмирован. И в гости к себе они ждали подопечных Энцо Марески. Наверное, они бы предпочли просто перенести этот матч на другую дату, сейчас просто слишком сложно с кадрами.

У "Челси" проблем гораздо меньше, Мареска решил пойти на ротацию из-за приезда к аутсайдеру, дать шанс новым исполнителям и некоторым основным дать отдохнуть. В частности из-за этого в стартовом составе мы не увидели Санчеса, Колвилла, Джексона, Нету и Санчо. Жаль, что перед матчем заболел Михаил Мудрик, именно поэтому он пропускал данный матч, а это мог быть его шанс в АПЛ.

Несмотря на такие предматчевые расклады, лучше начали именно "святые". Замечательный момент они создали на старте встречи, когда лишь героический сейв от Йоргенсена помог спасти команду. А "Челси" начал неудачно, однако открыл счет после первого же момента. Подача с углового на ближний угол, где Аксель Дисаси, который не всегда появляется даже на матче Лиги Конференций, спокойно выиграл воздух и отправил круглого в ворота. 1:0.

Не сильно расстроились этому голу ребята Рассела Мартина. Полетели они сравнивать и у них это получилось, прекрасно Арчер сбросил на партнера, который обыграл Энцо и сбросил в центр, откуда неприкрытый Арибо спокойно разобрался в ситуации. 1:1. Веселое начало.

Вот только в дальнейшем мы "святых" почти не видели. Наверное, сильно разозлились "синие" на этот пропущенный гол. Сначала после перехвата на чужой половине поля Нкунку забил практически в пустые ворота после передачи от Мадуэке, а затем и сам Нони после фирменного смещения с правого фланга пробил в дальний угол ворот. 1:3.

До конца первого тайма и в начале второго "Челси" обстреляли все возможные каркасы ворот. Тосин в штангу, Палмер в штангу затем снова Тосин в штангу. Да и простые моменты от Феликса и Нкунку, пробивавших чрезвычайно опасно, пролетали буквально в сантиметрах от ворот "Саутгемптона". Но это мы еще забыли загадать, что в конце первого тайма капитан хозяев Стивенс в штрафной площадке потянул за волосы Кукурелью, это было расценено как неспортивный понедельник и его удалили. Ко всем проблемам добавилась еще и красная карточка. Оказывается, длинные волосы Марка могут приносить еще и такую пользу его команде.

Не то, чтобы "Саутгемптон" выглядел безнадежно, нет. Просто лондонцы были как будто на несколько шагов впереди, они побеждали соперника как-то спокойно и на классе, не хватало только четвертого, убийственного гола. Потому что "святые" все же иногда отвечали, как было на 59-й минуте, когда лишь сейв Йоргенсена спас от пропущенного гола.

Однако это скорее было исключение из правил, какие только моменты не создавали "синие". Очень много, вот только с реализацией сегодня было не очень. И все же четвертый гол мы увидели, на 77-й минуте. Прошла атака по центру, Энцо Фернандес отдал на Нкунку, который вышел на голкипера, обыграл его и очень слабо пробил в направлении ворот. Палмер набежал на этот удар и отправил круглого в сетку ворот. 1:4.

На этом уже точно можно было ставить точку. Хотя для большинства эта точка была поставлена еще удалением Стивенса в первом тайме. Ну потому что не надо творить такую глупость, в эпоху ВАР подобные вещи уже почти никогда не проходят. Впоследствии Джейдон Санчо еще забил свой первый гол за "Челси" после прихода и этот вечер стал для "синих" едва ли не идеальным.

Спокойная, заслуженная и качественная победа команды Марески. Сегодня "святые" имели слишком много потерь в составе, чтобы на что-то претендовать.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Саутгемптон" — "Челси" 1:5

Голы: Арибо (11) — Дисаси (7), Нкунку (17), Мадуэке (34), Палмер (77), Санчо (87)

"Саутгемптон": Ламли — Бри (Эдвардс, 81), Вуд, Стивенс, Уокер-Питерс, Мэннинг — Армстронг (Бреретон Диас, 62), Арибо, Фернандеш (Тейор, 81), Фрейзер (Сулемана, 62) — Арчер (Сугавара, 73)

"Челси": Йоргенсен — Гюсто, Дисаси, Адарабиойо, Кукурелья (Вейга, 81) — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Санчо, 72), Палмер (Дьюсбери-Холл, 82), Феликс — Нкунку

Предупреждения: Армстронг (47)

Удаление: Стивенс (40)