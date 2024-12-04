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Защитник клуба украинца Миколенко отметился уникальным достижением
Интересно, кто-то преодолеет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник клуба украинца Виталия Миколенко отметился уникальным достижением.
Эшли Янг стал самым возрастным игроком в Премьер-Лиге, забившим гол прямым ударом со штрафного.
Кроме того, Янг стал четвертым по возрасту бомбардиром в истории Премьер-лиги. Защитнику 39 лет.
4 - Ashley Young is now the fourth-oldest scorer in Premier League history (39y 148d), and the oldest to score from a direct free kick. Smarts. pic.twitter.com/x9IfPsswXw— OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2024
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