Защитник клуба украинца Миколенко отметился уникальным достижением

Защитник клуба украинца Виталия Миколенко отметился уникальным достижением.

Эшли Янг стал самым возрастным игроком в Премьер-Лиге, забившим гол прямым ударом со штрафного.

Кроме того, Янг стал четвертым по возрасту бомбардиром в истории Премьер-лиги. Защитнику 39 лет.

4 - Ashley Young is now the fourth-oldest scorer in Premier League history (39y 148d), and the oldest to score from a direct free kick. Smarts. pic.twitter.com/x9IfPsswXw