  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник клуба украинца Миколенко отметился уникальным достижением
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник клуба украинца Миколенко отметился уникальным достижением

Англия

Интересно, кто-то преодолеет

Защитник клуба украинца Миколенко отметился уникальным достижением

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник клуба украинца Виталия Миколенко отметился уникальным достижением.

Эшли Янг стал самым возрастным игроком в Премьер-Лиге, забившим гол прямым ударом со штрафного.

Кроме того, Янг стал четвертым по возрасту бомбардиром в истории Премьер-лиги. Защитнику 39 лет.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас "Эвертон" принимает "Вулверхэмптон". Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити победил впервые за 8 матчей
yellow-arrow
Арсенал и Брентфорд сыграли свои матчи. Известны оценки украинских игроков
yellow-arrow
АПЛ. Астон Вилла – Брентфорд 3:1. Без шансов для Ярмолюка и компании
Эшли Янг Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости