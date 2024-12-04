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Нападающий Ливерпуля установил рекорд Английской Премьер-Лиги
И с ним пока не продлили контракт…
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" установил рекорд Английской Премьер-Лиги.
Египтянин в 37-й раз за карьеру забил и отдал ассист в одной игре АПЛ.
Это новый рекорд Премьер-лиги. Предыдущий принадлежал Уэйну Руни (36).
Mohamed Salah has now scored AND assisted in more Premier League games than any other player in the competition’s history (37).— Squawka (@Squawka) December 4, 2024
The Egyptian King breaks Wayne Rooney’s record having played 214 fewer games than the Englishman. ???? pic.twitter.com/aysdQ0JR04
Салах в матче против "Ньюкасла" забил гол и отдал голевую передачу.
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