Нападающий "Ливерпуля" установил рекорд Английской Премьер-Лиги.

Египтянин в 37-й раз за карьеру забил и отдал ассист в одной игре АПЛ.

Это новый рекорд Премьер-лиги. Предыдущий принадлежал Уэйну Руни (36).

Mohamed Salah has now scored AND assisted in more Premier League games than any other player in the competition’s history (37).



The Egyptian King breaks Wayne Rooney’s record having played 214 fewer games than the Englishman. ???? pic.twitter.com/aysdQ0JR04