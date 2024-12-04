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Нападающий Ливерпуля установил рекорд Английской Премьер-Лиги

Англия
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И с ним пока не продлили контракт…

Нападающий Ливерпуля установил рекорд Английской Премьер-Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" установил рекорд Английской Премьер-Лиги.

Египтянин в 37-й раз за карьеру забил и отдал ассист в одной игре АПЛ.

Это новый рекорд Премьер-лиги. Предыдущий принадлежал Уэйну Руни (36).

Салах в матче против "Ньюкасла" забил гол и отдал голевую передачу.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Владислав Прийменко
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