АПЛ. Эвертон – Вулверхэмптон 4:0. Два автогола и рекорд защитника

Эшли Янг забил первый гол ливерпульского клуба. Прямым ударом, со штрафного. Англичанин стал самым возрастным в истории турнира автором гола прямым ударом со штрафного. Чуть позже отметился Мангала и удвоил счёт.

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Второй тайм назовём "тотальным невезением волков". Два автогола от защитника Крейга Доусона и никаких шансов на победу у гостей.

"Эвертон" поднимается на 16-ю строчку таблицы Английской Премьер-Лиги. "Вулверхэмптон" ухудшил статистику и опустился на 19-е место.

Английская Премьер-Лига, 14-й тур.

"Эвертон" - "Вулверхэмптон" 4:0

Голы: Янг (10), Мангала (33), Доусон (а.г 49, 72)