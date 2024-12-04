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Известны оценки Миколенко за матч против Вулверхэмптона

Англия
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Sofascore и WhoScored определились с оценками

Известны оценки Миколенко за матч против Вулверхэмптона

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

4 декабря состоялся матч четырнадцатого тура АПЛ, в котором "Эвертон" сыграл против "Вулверхэмптона".

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе хозяев.

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После завершения игры порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.0.

Виталий отдал 70% точных передач, преуспел в одной удачной обводке, выиграл два воздушных единоборства, отдал 1 ключевой пас и сделал 54 касания мяча.

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Вулверхэмптон Виталий Миколенко
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