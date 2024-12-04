Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны оценки Миколенко за матч против Вулверхэмптона
Sofascore и WhoScored определились с оценками
Getty Images / Global Images Ukraine
4 декабря состоялся матч четырнадцатого тура АПЛ, в котором "Эвертон" сыграл против "Вулверхэмптона".
Виталий Миколенко вышел в стартовом составе хозяев.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После завершения игры порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.0.
Виталий отдал 70% точных передач, преуспел в одной удачной обводке, выиграл два воздушных единоборства, отдал 1 ключевой пас и сделал 54 касания мяча.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
- Бывший тренер Черноморца – о матче с Александрией: Рефери строго придерживался правил. А игрокам нужно себя сдерживать
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
- Первый серьезный вызов Аморима. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.12.2024
- Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000