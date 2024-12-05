Защитник английского топ-клуба провёл почти 5 лет в лазарете.

BBC Sport подсчитал, сколько дней и матчей пропустил Люк Шоу из-за травм или болезней.

С момента дебюта в "Саутгемптоне" в 2012 году, когда защитнику было 16 лет он пропустил 75 матчей подряд. Т.е почти два полных сезона английской Премьер-Лиги.

1675 дней (больше 4,5 лет) Шоу был недоступен. Из-за травмы защитник пропустил 61 матч. Остальные 14 пропущены из-за болезни.

Самая продолжительная травма – двойной перелом ноги, полученный в сентябре 2015 года.

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"С начала сезона 2023-24 Шоу сыграл всего в 14 из 51 матча "Юнайтед" в Премьер-лиге (18 из 73 во всех соревнованиях) — это 27,5% матчей "Юнайтед" в чемпионате (24,7% во всех соревнованиях)", - сообщает BBC Sport.

В этом сезоне Люк Шоу выходил в 3-х матчах "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действителен до 2027 года.