АПЛ. Астон Вилла – Брентфорд 3:1. Без шансов для Ярмолюка и компании

Наверное, мало кто ожидал увидеть Егора Ярмолюка в стартовом составе команды Томаса Франка. На такой сложный выездной матч в Бирмингеме наставник решил довериться украинскому полузащитнику, однако соперник был слишком сильным, "вилланов" было не остановить.

Мощный удар был нанесен еще в первом тайме, три гола без ответа от подопечных Унаи Эмери, они комфортно чувствовали себя на чужой половине поля и старания Ярмолюка были напрасными. Просто бывают такие матчи, когда как ни старайся, все идет не так. Сегодня был именно такой.

Во втором тайме "пчелы" сократили отставание, однако, если честно, должны были пропускать еще больше, неоднократно спасал Флеккен, который не зря остается лидером среди голкиперов АПЛ этого сезона по количеству сейвов.

Во второй половине встречи Ярмолюка сменили, вот только на игру это никак не повлияло, поскольку весь "Брентфорд" сегодня не подъехал. Справедливая победа "Виллы", они были сильнее во всех аспектах.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Астон Вилла" — "Брентфорд" 3:1

Голы: Роджерс (21), Уоткинс (28), Кэш (34) — Дамсгор (54)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь — Камара (Баркли, 71), Тилеманс — Бэйли (Филоджен, 65), Роджерс (Буэндиа, 87), Макгинн (Маатсен, 88) — Уоткинс (Дуран, 65)

"Брентфорд": Флеккен — ван ден Берг, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер (Рорслев, 80) — Ярмолюк (Магома, 64), Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде (Карвалью, 71) — Висса (Тьяго, 71)

Предупреждения: Дуран (65), Кэш (82) — Пиннок (25), Коллинз (49)