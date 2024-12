АПЛ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Стандарты принесли победу хозяевам

Английская Премьер-лига, 14 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт

Сегодня фанаты “Челси” наверняка больше болели за “Манчестер Юнайтед” против “Арсенала”, чем следили за матчем своей команды против аутсайдера чемпионата “Саутгемптона”. До этого тура у обеих лондонских команд было все равно: от количества очков до забитых и пропущенных. Зачетные пункты остались те же, а вот разницу набили по-разному.

"Арсенал" ощутимо превосходил МЮ. Однако до 20 минуты ни одна из команд не нанесла удара. Причина тому – хорошая игра в обороне от гостей. Единственным слабым местом манкунианцев были угловые. “Канониры” часто их зарабатывали, а гости все чаще ошибались. Сначала мяч после подачи и рикошета попал в Парти и чуть не улетел в створ ворот, дальше он же головой пробил выше цели.

Кстати, Артета сегодня впервые с августа выпустил Зинченко в матчах АПЛ в стартовом составе. В том числе из-за травм защитников – лазарет "канониров" ими переполнен. Но Александр отлично отыграл при атаках и неплохо отрабатывал в обороне. В одном из моментов второго тайма срывал атаку и заработал желтую, однако тот стандарт стал в итоге очень опасным.

И вот именно на 25 минуте украинец пробивал из пределов штрафной после подачи с углового. Его удар заблокировали защитники, а первым на подборе был Мартинелли – мяч после его прострела полетел выше ворот.

Лишь к концу тайма гости создали момент. Кстати, первый по игре на обе команды. Далот в завершении атаки пробил мимо левой стойки. Ну, не форвард он.

Собственно, партнер португальца по позиции Тимбер тоже не нападающий. И очевидно невысокий. Но именно он открыл счет после подачи Райса с углового на 54-й минуте. Интересно "Арсенал" разыгрывал угловые сегодня. Все игроки располагались вне дальней стойки и ждали навеса. Во время полета мяча игроки соперника играли по зонам, а не по футболистам. Поэтому и нашлось свободное место для Тимбера, который забил первый гол за "Арсенал".

Jurrien Timber's header for @Arsenal is their 21st goal from a corner since the start of last season in the Premier League, the most of any team in that period ????#ARSMUN pic.twitter.com/WSWsk6gXwi