АПЛ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Стандарты принесли победу хозяевам

Английская Премьер-лига, 14 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт

Сегодня фанаты “Челси” наверняка больше болели за “Манчестер Юнайтед” против “Арсенала”, чем следили за матчем своей команды против аутсайдера чемпионата “Саутгемптона”. До этого тура у обеих лондонских команд было все равно: от количества очков до забитых и пропущенных. Зачетные пункты остались те же, а вот разницу набили по-разному.

"Арсенал" ощутимо превосходил МЮ. Однако до 20 минуты ни одна из команд не нанесла удара. Причина тому – хорошая игра в обороне от гостей. Единственным слабым местом манкунианцев были угловые. “Канониры” часто их зарабатывали, а гости все чаще ошибались. Сначала мяч после подачи и рикошета попал в Парти и чуть не улетел в створ ворот, дальше он же головой пробил выше цели.

Кстати, Артета сегодня впервые с августа выпустил Зинченко в матчах АПЛ в стартовом составе. В том числе из-за травм защитников – лазарет "канониров" ими переполнен. Но Александр отлично отыграл при атаках и неплохо отрабатывал в обороне. В одном из моментов второго тайма срывал атаку и заработал желтую, однако тот стандарт стал в итоге очень опасным.

И вот именно на 25 минуте украинец пробивал из пределов штрафной после подачи с углового. Его удар заблокировали защитники, а первым на подборе был Мартинелли – мяч после его прострела полетел выше ворот.

Лишь к концу тайма гости создали момент. Кстати, первый по игре на обе команды. Далот в завершении атаки пробил мимо левой стойки. Ну, не форвард он.

Собственно, партнер португальца по позиции Тимбер тоже не нападающий. И очевидно невысокий. Но именно он открыл счет после подачи Райса с углового на 54-й минуте. Интересно "Арсенал" разыгрывал угловые сегодня. Все игроки располагались вне дальней стойки и ждали навеса. Во время полета мяча игроки соперника играли по зонам, а не по футболистам. Поэтому и нашлось свободное место для Тимбера, который забил первый гол за "Арсенал".

Jurrien Timber's header for @Arsenal is their 21st goal from a corner since the start of last season in the Premier League, the most of any team in that period ????#ARSMUN pic.twitter.com/WSWsk6gXwi — Premier League (@premierleague) December 4, 2024

Следующие два момента… да, да: были созданы из углових. Сначала Зиркзе чуть не срезал в свои ворота – выручил Угарте. А потом был настоящий шедевр от голкипера "Арсенала". Де Лигт пробил головой в противоход Санчесу, но он прекрасным скачком этот удар парировал. Просто вау. На обложку.

На 73 минуте угловой стал для “Арсенала” голевым. На этот раз забил Салиба... ягодицами. После подачи прострелил Парти и круглый ситуативно попал в Уильяма – от этого залетел в ворота.

Ситуация на поле была ближе к разгрому, чем к тому, что гости снизят отрыв в счете. шансы имели Хаверц, Мерино, Райс закручивал с углового – повсюду либо неточность, либо игра Онана. Только одним более или менее нормальным ударом ответили манкунианцы на волну атак хозяев, но вообще беспроблемным.

Логическая победа "Арсенала". Хозяева поймали соперника на ошибке, хотя и тот организованно смотрелся в защите при обычной игре. "Канониры" нашли пробел и туда давили. В итоге – получилось удачно.

Пока “Арсенал” опустился на третье место, ведь “Челси” разгромил “Саутгемптон и поднялся на второе. А с другой стороны – отрыв от "Ливерпуля" теперь составляет семь очков. Пока не все потеряно.

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Тимбер 54, Салиба 73

"Арсенал": Рая – Тимбер, Салиба, Кивер, Зинченко (Мерино 71) – Эдегор (Жоржино 90), Парти, Райс – Сака, Хаверц, Мартинелли (Троссард 71)

Манчестер Юнайтед: Онана – де Лигт, Магуайр (Йоро 59), Мазрави – Далот, Угарте, Фернандеш, Маласия (Диалло 46) – Маунт (Рашфорд 59), Гаранчо (Зирке 59) – Хойлунн (Антони 79)

Предупреждения: Зинченко 66 – Маласия 44, Угарте 45, Магуайр 51