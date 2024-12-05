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Манчестер Сити победил впервые за 8 матчей
Прошли кризис?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Сити" победил впервые за 8 матчей.
"Горожане" одолели на домашнем поле "Ноттингем Форест" со счётом 3:0. Голами отметились Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.
FULL-TIME | Victory! ????— Manchester City (@ManCity) December 4, 2024
???? 3-0 ???? #ManCity | @okx pic.twitter.com/RSTIgt65w4
Отметим, что это первая победа "Сити" в восьми матчах. Последний раз до этого поединка "Манчестер Сити" победили "Саутгемптон" 26 октября.
В данный момент "Манчестер Сити" поднимается на 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков.
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