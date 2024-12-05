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Манчестер Сити победил впервые за 8 матчей

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Манчестер Сити победил впервые за 8 матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Манчестер Сити" победил впервые за 8 матчей.

"Горожане" одолели на домашнем поле "Ноттингем Форест" со счётом 3:0. Голами отметились Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.

Отметим, что это первая победа "Сити" в восьми матчах. Последний раз до этого поединка "Манчестер Сити" победили "Саутгемптон" 26 октября.

В данный момент "Манчестер Сити" поднимается на 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков.

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити
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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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