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Новичок Ливерпуля забил свой первый гол в сезоне. Но есть нюанс. Видео гола

Англия
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Новичок Ливерпуля забил свой первый гол в сезоне. Но есть нюанс. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок "Ливерпуля" забил свой первый гол в сезоне. Но есть нюанс.

Нападающий Федерико Кьеза, который восстановился от мышечной травмы, отметился дебютным голом за мерсисайдский клуб.

Кьеза сыграл за команду "Ливерпуля" U-21 и забил свой первый гол.

Видео гола:

К слову, "Ливерпуль" U-21 уступил "Норшелланну" U-21 со счётом 3:4.

Федерико Кьеза присоединился к "Ливерпулю" в конце августа с "Ювентуса" за 12 млн евро.

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Источник:
Anfield Sector
Опубликовал: Владислав Прийменко
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