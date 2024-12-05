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Новичок Ливерпуля забил свой первый гол в сезоне. Но есть нюанс. Видео гола
Главное, что забил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Ливерпуля" забил свой первый гол в сезоне. Но есть нюанс.
Нападающий Федерико Кьеза, который восстановился от мышечной травмы, отметился дебютным голом за мерсисайдский клуб.
Кьеза сыграл за команду "Ливерпуля" U-21 и забил свой первый гол.
Видео гола:
Chiesa's goal #LFC pic.twitter.com/t8uoQxEaF4— Anfield Sector (@AnfieldSector) December 4, 2024
К слову, "Ливерпуль" U-21 уступил "Норшелланну" U-21 со счётом 3:4.
Федерико Кьеза присоединился к "Ливерпулю" в конце августа с "Ювентуса" за 12 млн евро.
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Источник:Anfield Sector
Опубликовал: Владислав Прийменко
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